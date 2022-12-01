SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Barış Pınarı sözde alan sorumlusu yakalandı

Son dakika: MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

SURİYE'NİN ÇÖL BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMİŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

SÖZDE 'IRAK LOJİSTİK SORUMLUSU' BOLU'DA YAKALANDI

Öte yandan Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, örgütün sözde "Irak lojistik sorumlusu" olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Irak lojistik sorumlusu olduğu ileri sürülen Irak uyruklu T.H.A.A.H.'nin Bolu'da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaldığı evi tespit ederek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.H.A.A.H., jandarma komutanlığına götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA-İHA



