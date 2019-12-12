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Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile yürütülen kara devriyelerine ilişkin açıklama yaptı.

MSB yaptığı açıklamada "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki 15’inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Rusya kara devriyesi

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