Son dakika | "Bay Kemal'i arar hale geldiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek Mardin çıkışı: Suriye'nin 3 kentini sıraladı

Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Aralarında Nusaybin, Dargeçit ve Derik'in de bulunduğu pek çok ülkemizi bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak bu alçaklığa elbette müsaade edemezdik. Terör özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır. Demokrasiyle terör aynı kapta, bir arada bulunmaz.