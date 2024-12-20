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  4. Son dakika | "Bay Kemal'i arar hale geldiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek Mardin çıkışı: Suriye'nin 3 kentini sıraladı

Son dakika | "Bay Kemal'i arar hale geldiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek Mardin çıkışı: Suriye'nin 3 kentini sıraladı

20.12.2024 17:26
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Son dakika haberi: Mardin'den halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajı verip "Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine dağa, şiddete, silaha yaslayanlar sivil siyasetin ve demokrasinin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın "Mardin'in bir mahallesi Hama'dır, bir mahallesi Halep'tir, Humus'tur" sözleri de dikkat çekiciydi.

Son dakika | "Bay Kemal'i arar hale geldiler" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek Mardin çıkışı: Suriye'nin 3 kentini sıraladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele mesajlarının yanı sıra Suriye'deki yeni dönemi de var. Suriye'deki gelişmeler üzerinden CHP ve genel başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Gördüğümüz kadarıyla CHP seçmeni ‘bay Kemal’i arar hale geldi. Önümüzdeki dönemde bunların cilaları biraz daha dökülecek" dedi.

"MARDİN'İN BİR MAHALLESİ HAMA'DIR, BİR MAHALLESİ HUMUS'TUR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin'in bir mahallesi Hama'dır, bir mahallesi Halep'tir, Humus'tur. Mardin üzerinden farklı hesaplar yapanlar dün olduğu bugün de hüsrana uğrayacak.

  • Polemikten uzak durarak yatırımlarımızı anlattık. Seçim dönemlerinde istismar ederek, tehdit ederek değil, hep hedeflerimizle, projelerimizle milletimizin karşısına çıktık. İktidardaki 22 yılımızı başarıyla tamamladık. Milletin rotasından sapmadık. İhanetlere rağmen yolumuzdan asla dönmedik.

  • AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak varlık sebebimiz, Türkiye'yi hayalleriyle, özlemleriyle buluşturmaktır. Amacımız ülkemizi kalkındırmak, insanımızı refaha, adalete, huzura ve özgürlüğe kavuşturmaktır.

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"TERÖRÜN BİTMESİNİ ASLA İSTEMEDİLER"

  • Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Aralarında Nusaybin, Dargeçit ve Derik'in de bulunduğu pek çok ülkemizi bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak bu alçaklığa elbette müsaade edemezdik. Terör özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır. Demokrasiyle terör aynı kapta, bir arada bulunmaz.

  • Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. "Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim" anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP yönetimi ne yazık ki bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Geçici görevlendirme yapılan birçok şehrimizde yaşanan belediye başkanı olarak aday gösterilmenin, seçilmenin veya görev yapmanın kuralları belliyken maalesef bu kurallar yok sayıldı. Devlet önlem alınca da hemen istismara başladılar. Kusura bakmasınlar ama biz kendi kabahatlerini devlete yıkmaya çalışanlara eyvallah etmeyiz. Terör baronlarına boyun eğmeyenlerle asla sorunumuz yok.

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"SURİYE'Yİ HİÇBİR ZAMAN KADERİNE TERK ETMEDİK"

  • Çok hassas bir dönemden geçiyor, çok zor kavşaklardan dönüyoruz. Bu fırtınalı suda Türkiye'ye zarar gelmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Atacağımız her adımı çok iyi hesaplıyoruz. 910 km uzunluğunda sınırımız olduğu komşumuz Suriye'yle ilk günden yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Ey Batı, siz böyle bir kapı açmadınız, biz açmadık. Çünkü bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. 61 yıllık karanlığın ardından Allah'ın izniyle Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriye halkının tamamı geleceklerine daha bir güvenle bakıyorlar. Ey CHP, biz bu kardeşlerimizi kovmadık.

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"CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ"

  • Muhalefet bölgemizde olup bitenleri takip dahi etmiyor. Kendilerini ranta kaptırdılar, kıyamet kopsa umurlarında bile olmaz. Baas rejimi devrileli neredeyse iki hafta oldu. Bugüne kadar CHP’den tutarlı, makul açıklama gelmedi. Sayın Özel’in ne dediği belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa, önüne ne konursa onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılan, etrafında bu konularda akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP yöneticileri Şam’daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu bir türlü atlatamadı. Eline mikrofon alan herkes konuşuyor ama herkes ayrı konuda konuşuyor. CHP’de genel başkanlar değişse de iş bilmezlik, beceriksizlik, cehaet CHP geleneği olarak varlığını aynı şekilde devam ettiriyor. Gördüğümüz kadarıyla CHP seçmeni ‘bay Kemal’i arar hale geldi. Önümüzdeki dönemde bunların cilaları biraz daha dökülecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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