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Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD nin denetiminde olan Telabyad'tan öğle saatlerinde Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

Suriye Telabyad kontrolündeki PYD terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşlerine angajman kuralları kapsamında, Türkiye'nin Akçakale tarafındaki görevli askerler anında karşılık verdi.

Türkiye'nin sınır hattından angajman kuralları kapsamında taciz ateşi açan YPG kontrolündeki sınır bölgesine karşılık verilmesinin ardından sınır hattında sessizlik oluştu.

Sınır hattında askeri araç ve görevli askerlerin sürekli devriye halinde olduğu gözlemlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye TACİZ ATEŞİ

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Hani suriye siniri temizlenmis menbic kandil filan AKP varken teror bitmez
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