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  4. Son dakika! Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderme tezkeresi Meclis'e sunuldu

Son dakika! Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderme tezkeresi Meclis'e sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Son dakika! Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderme tezkeresi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi. Suriye sınırına mücavir alanlarda PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerini sürdürdüğü belirtilerek, "PKK/YPG/PYD Fırat’ın doğusunda bölücü gündemine hız vermiştir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükunat ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlip’te, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkereler 6 Ekim’de TBMM Genel Kurul’unda görüşülecek.

DHA

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