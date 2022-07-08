HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Son dakika: Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

08.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasını veto etti.

Son dakika: Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Son dakika haberi... Rusya, Suriye'de milyonlarca kişiye Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etti.

SÜRE 10 TEMMUZ'DA DOLUYOR

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya ile yapılan pazarlıkların ardından Norveç ve İrlanda tarafından sunulan ve Suriye'ye sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik kararı oyladı.

Karara 15 üyeli konseyde 13 ülke destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AÇLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

BM Güvenlik Konseyi 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!
ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...
Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.