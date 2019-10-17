Son dakika: Suriye'de ateşkes kararı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de ateşkese karar verildiğini ve YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini söyledi.

Pence sözlerini "Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasının yanı sıra Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de IŞİD'in faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır" şeklinde sürdürdü.

Türkiye'nin YPG güçlerinin çekilmesine imkân tanımak için askeri operasyonu 5 günlüğüne durduracağını da söyleyen Pence, daha sonra kalıcı ateşkesin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Pence'in açıklaması öncesi de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'den harika haber" şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da görüşmelerle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

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DW/HS

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