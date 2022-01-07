Son dakika: Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Son dakika... Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

8 GÖZALTI

Ekipler, kimliği tespit edilen 7 şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere 8 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)





