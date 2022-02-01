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  4. Son dakika! Şuşa Beyannamesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son dakika! Şuşa Beyannamesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

01.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Anadolu Ajansının son dakika olarak aktardığı bilgiye göre Beyanname, mecliste oylanacak.

Son dakika! Şuşa Beyannamesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Son dakika haberi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AZERBAYCAN MECLİSİ ONAYLAMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, 15 Haziran 2021’de Şuşa şehrinde imzalanan Azerbaycan ile Türkiye arasında müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi’ni onaylamıştı.

ASKERİ VE SAVUNMA ALANINDA ORTAK İŞBİRLİĞİ

Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Haziran 2021’de Azerbaycan’ın başkenti Şuşa’da imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak işbirliği içerisinde hareket edebilecek.

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Azerbaycan Türkiye
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