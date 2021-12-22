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Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Kadıköy'deki çatışma kamerada

22.12.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kadıköy'de ünlü bir restoranda yaşanan silahlı kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İşte Ziya Bandırmalıoğlu'nun ölümüyle ilgili son dakika bilgileri...

Son Dakika: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürülmüştü! Kadıköy'deki çatışma kamerada

Ziya Bandırmalıoğlu'nun ölümüyle ilgili son dakika haberi geldi. Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan, Kadıköy'de ünlü bir restoranda çıkan kavgada öldürülmüştü. Yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay önceki akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi de yaralandı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA 2 KİŞİ ARANIYOR

Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.

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Son dakika: Kadıköy'de ünlü restoranda silahlı kavga! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldüKadıköy'de ünlü restoranda silahlı kavga! Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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