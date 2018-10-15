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Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kaybolması olayı hakkında savcılığın soruşturma başlatması için emir verdiği açıklandı.

Reuters'e bilgi veren bir Suudi yetkili, "Kral, Kaşıkçı meselesi ile ilgili olarak ve İstanbul'daki ortak ekipten alınan bilgiye dayanarak bir dahili soruşturma başlatılması için emir verdi" dedi.

Yetkili, konu hakkında bilgi verme yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemedi.

Kaşıkçı için İstanbul Başsavcılığı soruşturma açmış ve konsoloslukta arama yapmayı talep etmişti. Bu soruşturmaya paralel olarak iki ülke arasında olayın araştırılması için ortak bir çalışma grubu da kurulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sanki kral bilmiyor kasikcinin öldürüldüğü
Kral dalga geçiyor. Emri kendin verdin suikast timine. Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.
Dünya ile dalga geçiyorlar
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