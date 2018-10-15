Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat

Reuters'e bilgi veren bir Suudi yetkili, "Kral, Kaşıkçı meselesi ile ilgili olarak ve İstanbul'daki ortak ekipten alınan bilgiye dayanarak bir dahili soruşturma başlatılması için emir verdi" dedi.
Yetkili, konu hakkında bilgi verme yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemedi.
Kaşıkçı için İstanbul Başsavcılığı soruşturma açmış ve konsoloslukta arama yapmayı talep etmişti. Bu soruşturmaya paralel olarak iki ülke arasında olayın araştırılması için ortak bir çalışma grubu da kurulmuştu.
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