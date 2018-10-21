Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Reuters'e konuşan Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ayrıca şunları aktardı;
Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!
Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 4 yorum