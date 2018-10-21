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Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi.

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Reuters'e konuşan Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ayrıca şunları aktardı;

Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu.

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Reuters Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı son dakika haberleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hata ile öldü öylemi hata ile parçalamışlar bu pislik araplar hata ile adamı yemişlerdir !!
Ne olduğunuz belli değil. Umarım müslümansınızdır
bu işi bitince yükleyip kapatacaklarını.müslümanlık bu mu.sllahtan korkmaz adiler
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