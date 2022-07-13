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  4. Son Dakika: Tahıl koridoru için İstanbul'da gerçekleşen kritik toplantı sona erdi

Son Dakika: Tahıl koridoru için İstanbul'da gerçekleşen kritik toplantı sona erdi

13.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan gıda kriziyle alakalı Karadeniz limanlarında bekleyen tahılların deniz yoluyla sevki için yapılan görüşmelerde tüm dünyada gözler Türkiye'ye çevrilmişti. Tahıl koridoru için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında bugün İstanbul'da gerçekleşen görüşme sona erdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Tahıl koridoru için İstanbul'da gerçekleşen kritik toplantı sona erdi

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle oluşan gıda krizi tüm dünyayı tedirgin eden ve atılacak adımların merakla takip edildiği gelişmelerden bir tanesiydi. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye'nin çözüm arayışları sonuç vermiş ve İstanbul'da Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM heyetleri arasında dörtlü tahıl koridoru zirvesi yapılması planlanmıştı. Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki Kalender Kasrı’nda gerçekleştirilen dörtlü toplantı, MSB'den 17.30'da yapılan açıklamaya göre sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna birleşmiş milletler tahıl
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