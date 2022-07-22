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Son dakika: Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? MSB'den açıklama geldi

22.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, tüm dünyanın merakla takip ettiği Tahıl Anlaşması sonrası Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tahılın Ukrayna'daki üç limandan nakliye edileceği ve Türkiye'nin boğazlara giriş-çıkışta gemileri kontrol edeceği duyuruldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar yapılan anlaşma sonrası gıda fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), bugün imzalanan Tahıl Anlaşması sonrası yapılan açıklamada, çalışmaların İstanbul Koordinasyon Merkezi'nde yapılacağı, tahılın Ukrayna'daki üç limandan nakliye edileceği ve Türkiye'nin boğazlara giriş-çıkışta gemileri kontrol edeceği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihi 'tahıl koridoru' anlaşması sonrası CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zelenskiy ve Putin ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık.

Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Alt Yapı Bakanıyla konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus Ukrayna Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

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3 LİMAN SEÇİLDİ

Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz.

Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
msb tahıl
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