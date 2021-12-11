Son Dakika: Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! 26 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri'nin açıklamasında, "AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi. HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu" denildi.

