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  4. Son Dakika: Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! 26 kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! 26 kişi gözaltına alındı

11.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! 26 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri'nin açıklamasında, "AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi. HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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