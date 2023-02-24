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  4. Son dakika | Taksim'i kana bulayan hain saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta operasyon

Son dakika | Taksim'i kana bulayan hain saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta operasyon

24.02.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla İstiklal Caddesindeki terör saldırısının planlayıcısı Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi.

Son dakika | Taksim'i kana bulayan hain saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta operasyon

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da İstanbul'un Taksim ilçesindeki İstiklal Caddesinde bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi ise yaralanmıştı. MİT, düzenlediği son operasyonla terör örgütüne darbe vururken hain saldırının planlayıcısını etkisiz hale getirdi.

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

SALDIRININ ARDINDAN TÜRKİYE OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Hain terör saldırısı üzerine Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe operasyonlar başlatarak terör yuvalarını bir bir vurmuştu.

kdaşls

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