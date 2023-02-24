Son dakika | Taksim'i kana bulayan hain saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta operasyon

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da İstanbul'un Taksim ilçesindeki İstiklal Caddesinde bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi ise yaralanmıştı. MİT, düzenlediği son operasyonla terör örgütüne darbe vururken hain saldırının planlayıcısını etkisiz hale getirdi.
MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.
Hain terör saldırısı üzerine Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe operasyonlar başlatarak terör yuvalarını bir bir vurmuştu.