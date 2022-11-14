SON DAKİKA: Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir her şeyi itiraf etti! PKK tarafından özel olarak yetiştirildi, TNT kullandı

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda dün bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Olay sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kadının gözaltına alındığını ve ilk bulgulara göre saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğunu açıkladı. Öte yandan olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede kadının bombayı bıraktıktan sonra kaçış anına ve yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıkarken, teröristin kimliği de belli oldu. Suriye uyruklu terörist ilk ifadesinde PKK/PYD tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf etti. EGM Kriminal Daire Başkanlığı'ndan da yapılan açıklamada saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edildiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...



SON DAKİKA | İSTİKLAL BOMBACISI TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, OPERASYONLA YAKALANDI

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın faili olarak yakalanan kadın teröristin kimliği netleşti. Teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlendi.

İLK İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: ÖZEL OLARAK EĞİTİM ALMIŞ

İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadın gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

21 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi.

Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

TALİMATI KOBANİ'DEN ALMIŞ

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

EGM: SALDIRIDA TNT KULLANILMIŞ

Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edilirken EGM Kriminal Daire Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.

İSTİKLAL'DEKİ HAİN SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA TAKSİYE BİNMİŞ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PATLAMADA YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMLARI

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

Kaynak: DHA-İHA

