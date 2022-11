SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne? Kadın terörist orayı hedef aldı! Ölü ve yaralı sayısında son durum...

Son dakika: Türkiye İstanbul'da meydana gelen patlamanın detaylarını konuşuyor. Haftanın her günü kalabalık olmasıyla bilinen İstiklal Caddesi teröristler tarafından hedef alındı. Saldırı pazar günü 16.20 sıralarında gerçekleşti. Vatandaşlar saldırının ardından panikle kaçmaya başlarken saldırının hemen ardından mağazalar ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Hain saldırıdaki can kaybı sayısı 6 olarak açıklandı. 2'si ağır 81 yaralı tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. 39 vatandaş tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya gitmeden önce saldırıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da olayı 'talihsiz' olarak değerlendirerek saldırganın kadın olduğunu açıkladı. İşte Türkiye'yi kahreden patlama sonrasında yaşanan tüm detaylar...

SON DAKİKA | İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMADA 6 ÖLÜ, 81 YARALI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabii ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN SON AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 41 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır. 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

39 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hastane önünde yaptığı ikinci açıklamada, patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun taburcu edildiğini açıkladı.

"HESABI SORULACAK"

Oktay konuşmasının devamında "Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak." dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Patlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük panik yaşanırken, patlamayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Hain saldırının hemen akabinde olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilmiştir. Türkiye’yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. 4’ü olay yerinde 2’si hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu yaralı sayısı da 53, farklı rakamlar gelebilir valimiz tarafından aldığımız son bilgi bu. Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır"

"BURADA BİR TERÖR KOKUSU VAR"

Sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, Şu an itibariyle ilk incelemelerde, 'kesin olarak bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

BAKAN KOCA'NIN İLK AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PATLAMA ANI KAMERADA

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama kameraya böyle yansıdı. Patlamada vatandaşların panikle kaçması saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, bir patlama sesinin duyulduğu ve alevlerin yükseldiği anlar objektife yansırken, vatandaşların bağırarak kaçtığı görüldü.

BÜYÜK BİR KALABALIK VARDI

Hafta sonu olduğu için caddede büyük bir kalabalık olduğu belirtiliyor. Ambulans hareketliliğinin devam ettiği caddenin üzerinde polis helikopterinin de uçtuğu görüldü.

CANLI BOMBA VE BOMBALI ÇANTA İDDİALARI

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Patlama sonrası tüm kamera kayıtları inceleniyor. Bomba yüklü çanta bırakıldığı konusunda araştırmalar yapılıyor. Terör eylemi ihtimalinde duruluyor.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı. Patlamayla ilgili 5 savcının görevlendirildiği öğrenilmişti.

Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Taksim'deki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı'ndan yapılan açıklamada "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haber ve paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: DEVLETİMİZİN TÜM BİRİMLERİ BU KALLEŞ SALDIRININ FAİLLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE YÜRÜTMEKTEDİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY: TÜM KURUMLARIMIZ DEVREDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.