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  4. SON DAKİKA | Taksim metrosunda intihar girişimi! Raylara atladı, yara almadan kurtarıldı

SON DAKİKA | Taksim metrosunda intihar girişimi! Raylara atladı, yara almadan kurtarıldı

26.04.2024 16:50
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Son dakika haberi: Taksim metro istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Metronun altında kalan kişi, şans eseri yara almadan kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle metro seferleri bir süre aksadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Taksim metrosunda intihar girişimi! Raylara atladı, yara almadan kurtarıldı

Son dakika haberine göre olay saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Taksim’de metro istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp intihar girişiminde bulundu. Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ISTANBUL---TAKSIM-METROSUNDA-RAYLARA-ATL_45625 (1)

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı. Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ISTANBUL---TAKSIM-METROSUNDA-RAYLARA-ATL_45625 (2)

Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar metro taksim
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