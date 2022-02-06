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Son dakika: Taksim Meydanı'nda tehlikeye davetiye!

06.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda açıkta bulunan elektrik kabloları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Aydınlatma direğindeki kablolar için önlem alınmasını isteyen çevredeki vatandaşlar zabıtaya haber vererek, kabloların sarktığı direğe kapak takılmasını istedi.

Son dakika: Taksim Meydanı'nda tehlikeye davetiye!

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın hemen yanında bulunan aydınlatma direğindeki açıkta gözüken elektrik kabloları çevrede tedirginlik yarattı.

Taksim Meydanı'nda aydınlatma direğinin açıkta kalan kablosu tedirginlik yarattı  - Genel - İstanbul -

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önündeki aydınlatma direğinin günlerden bu yana kapaksız olduğu belirlendi. Çalındığı veya düştükten sonra kaybolduğu sanılan kapaktan dışarı sarkan elektrik kablolarının bulunduğu direğin hemen önünde çöp konteyneri bulunması ayrı tehlike oluşturuyor.

Taksim Meydanı'nda aydınlatma direğinin açıkta kalan kablosu tedirginlik yarattı  - Genel - İstanbul -

Çöp atmaya gelen yüzlerce kişinin can güvenliğini tehlikeye sokan direğe kapak takılarak kablolar için önlem alınmasını isteyenler zabıtaya haber verdi.

(DHA)

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