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  4. Son dakika! Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Son dakika! Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı ve maske takma zorunluluğu ile 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Son dakika! Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" demişti.

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