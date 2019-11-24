Son dakika! Talat Atilla'dan yeni açıklama: Haberi ben yapmalıydım

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Talat Atilla şu ifadeleri kullandı:

"Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri lan, "aslında ne oldu?" diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermediğim gazeteciler" bile TV'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazılı yanıtlarım olacak.

"Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan da Uğur Dündar da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum.

“HABERİ BEN YAPMALIYDIM”

"Haberi ben yapmalıydım. Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar...