Son Dakika! Taliban: Afganistan'dan tahliyeler 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"31 AĞUSTOS'A KADAR TAHLİYELER TAMAMLANMALI"

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini, bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini ve bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü. (AA)



