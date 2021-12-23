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  4. SON DAKİKA | Tanımadığı kişiyi tekme, yumruk ve kemerle döverek öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA | Tanımadığı kişiyi tekme, yumruk ve kemerle döverek öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

23.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bursa'da Ali Şeker'in ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, tekme, yumruk ve kemerle döverek Şeker'i öldüren ve "Akli melekelerim yerinde değil" diyen Ferhat Saka'yı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika haberi: Bursa Kestel'de Ferhat Saka'nın tanımadığı Ali Şeker'i sokakta tekme, yumruk ve kemerle döverek öldürmesiyle ilgili olarak mahkeme, Saka'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YERE DÜŞTÜ, KEMERLE VURDU

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler sonucu yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın, Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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3 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

Yaralanan Ali Şeker, olayın ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AKLİ MELEKELERİM YERİNDE DEĞİL"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Ferhat Saka, daha önce yapılan yargılamalarda, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyerek, "Benim, akli melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında, böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum" dedi.

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"KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM"

Ferhat Saka'nın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, önceki ifadelerini tekrarlayan Saka, "Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA


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