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  4. SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

22.06.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Son dakika: CHP'de geçtiğimiz yıl disipline sevk edilerek bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan ve geçtiğimiz günlerde cezası sona eren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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