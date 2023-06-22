SON DAKİKA | Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Son dakika: CHP'de geçtiğimiz yıl disipline sevk edilerek bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan ve geçtiğimiz günlerde cezası sona eren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
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