Son dakika: Tanju Özcan'ı sinirlendiren sözler: Ne demek geri zekalı, hemen kürsüyü terk et

Son dakika haberi. Bolu Belediye Meclisinde bir gerginlik daha yaşandı. Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, başkan Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz” dedi.

ÖZCAN'DAN SERT TEPKİ

Tanju Özcan bu sözler üzerine Akbay'ı salondan çıkarmaları için zabıtayı çağırdı. Meclisin kendine verdiği yetkiyi kullandığını söyleyen Özcan arka arkaya "Ne demek geri zekalı" sözlerini tekrarladı. AK Partili Uğur'un "Siz ne ifadeler kullandığınızı biliyor musunuz?" sözleri üzerine Özcan da "Biz halkın iradesiyle burada oturuyoruz." ifadelerini kullandı.





