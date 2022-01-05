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Son dakika: Tanju Özcan'ı sinirlendiren sözler: Ne demek geri zekalı, hemen kürsüyü terk et

05.01.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bolu Belediye Meclisinde gerginlik yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay'ın kürsüde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "Size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunuz diyorum" sözleri üzerine Özcan, "Ne demek geri zekalı. Terbiyesizlik yapma. Kürsüyü terk et." diyerek tepki gösterdi.

Son dakika haberi. Bolu Belediye Meclisinde bir gerginlik daha yaşandı. Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, başkan Tanju Özcan’ın ampul kırması üzerine, “Sayın Başkan şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz” dedi.

ÖZCAN'DAN SERT TEPKİ

Tanju Özcan bu sözler üzerine Akbay'ı salondan çıkarmaları için zabıtayı çağırdı. Meclisin kendine verdiği yetkiyi kullandığını söyleyen Özcan arka arkaya "Ne demek geri zekalı" sözlerini tekrarladı. AK Partili Uğur'un "Siz ne ifadeler kullandığınızı biliyor musunuz?" sözleri üzerine Özcan da "Biz halkın iradesiyle burada oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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