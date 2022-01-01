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Son Dakika: Tanju Özcan'ın Bolu'daki 'yabancı' tarifesi için mahkemeden flaş karar

01.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik uygulamayla ilgili, mahkeme kararını verdi. Teklif, Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti. Karar sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Tanju Özcan'ın Bolu'daki 'yabancı' tarifesi için mahkemeden flaş karar

Son dakika haberine göre Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.

TRT Haber'in haberine göre, Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BELEDİYE MECLİSİ KABUL ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti.

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti.

TANJU ÖZCAN'A SORUŞTURMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.

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