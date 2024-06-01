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  4. Son dakika | Tansu Çiller'in acı günü: Eski başbakanın eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi

Son dakika | Tansu Çiller'in acı günü: Eski başbakanın eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi

01.06.2024 09:19
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Son dakika haberi: Türkiye'nin 22. ve ilk ve tek kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber bugün sabah saatlerinde geldi.

Son dakika | Tansu Çiller'in acı günü: Eski başbakanın eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Yakın siyasi tarihin en çok konuşulan isimlerinden, Türkiye'nin 22. başbakanı Tansu Çiller eşi Özer Uçuran Çiller'i kaybetti.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü belirtilen Çiller, kalp krizi geçirdi. 86 yaşında olan Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde kalbine yenik düşerek Yeniköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

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SÜLEYMAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çiller için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller’in kıymetli eşi Özer Uçuran Çiller’in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Sayın Başbakanımıza, evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; müteveffaya Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Tansu Çiller
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