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SON DAKİKA | Tansu Çiller yeni parti kuracak mı? Kararını verdi

29.04.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tansu Çiller yeni parti kurma konusunda kararını verdi. Merkez bir sağ parti kurma konusunda hazırlıklara başladığı iddia edilen ve "Ben milletimi özledim" çıkışıyla gündem yaratan eski başbakan Çiller'le ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Tansu Çiller yeni parti kuracak mı? Kararını verdi

Son dakika: Tansu Çiller yeni parti mi kuracak? Ankara kulisleri son aylarda bu soruya yanıt ararken, eski başbakan Çiller'in "Ben milletimiz özledim. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal" sözleri gündem yaratmıştı. "Sadece hazır değilim, bunu istiyorum" diyen Çiller, siyasete dönüş sinyali vermişti.

SON DAKİKA | TANSU ÇİLLER YENİ PARTİ KURACAK MI?

Merkez bir sağ parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Çiller'le ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Çiller'in parti kurma girişimini askıya aldığı belirtildi.

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"PARTİ KURMA GİRİŞİMİNİ ASKIYA ALDI"

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin yazısında, "Eski Başbakan ve DYP lideri Tansu Çiller, geçen aylarda bir merkez sağ parti kurmak için arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ancak öğrendiğim kadarıyla, halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşündüğü için parti girişimini şimdilik askıya aldı." ifadelerini kullandı.

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TELEFONLARA YANIT VERMİYOR

Saymaz, ayrıca Çiller'in parti hazırlığını yürüten isimlerden olan Ömer Bilgin de bir süredir telefonlara cevap vermediğini iddia etti.

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