Son dakika | Tarih netleşti! Siyasetin gündeminde gözler 2 Mart'a çevrildi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı...

Son dakika haberi: Siyasetin gündeminde gözler 2 Mart'taki 6'lı masanın kritik toplantısına çevrildi. 6 lider perşembe günü Millet İttifakının adayını belirleyecek. İYİ Parti kurmayları, seçim gündemine yön verecek toplantı için Akşener'e tam yetki verdi.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDEN SONRAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
- Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler bizi hiç yansıtmamaktadır.
"MİLLETİMİZİN NEYİ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"
- 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz.
İYİ PARTİ'DEN AKŞENER'E TAM YETKİ!
- Dün milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle uzun bir toplantı gerçekleştirdi genel başkanımız. Depremin yanında bu gelişmeler de konuşuldu. Oy birliğiyle İYİ Parti TBMM grubumuz sayın genel başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için.
Yarın grup toplantımızdan sonra GİK toplantımız gerçekleşecek.