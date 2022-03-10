Son dakika: Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi! Rusya ve Ukrayna...

Ukrayna-Rusya savaşında çözüm için Türkiye'nin devreye girmesiyle bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları bir araya geldi. Tüm dünyayı rahatlatması beklenen bir uzlaşma kararının beklendiği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu ile Dmitro Kuleba ve Sergey Lavrov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen görüşme 12.50'de sona erdi.

Tarihi zirvenin ardından tüm dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş için çözüm kararı çıkmasını beklerken zirve sonrası Lavrov ve Kuleba basın toplantısı düzenliyor.

İŞTE İLK AÇIKLAMALAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamalarından satır başları:

Bombardıman altında sürekli Ukrayna’da ben de buraya insani bir amaçla geldim. Amacım bir insani koridorun oluşmasını sağlamak. Mauripol’dan sivillerin çıkmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki Bakan Lavrov bu konuda bir kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle bir yazışma görüşme yapacağını söyledi.

Aynı zamanda 24 saatlik bir ateşkes istedik. Bu konuda da herhangi bir ilerleme alamadık. Öyle görünüyor ki bu konuda da diğer karar alıcıların devreye girmesi beklenecek. Ben bu konuda yine hazır olacağım. Bence iki dışişleri bakanı bir araya gelince barış ve savaşı bitirebilmeyi konuşabilmeli ben bu konuda hazırım.

Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi.

LAVROV: SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Ukrayna dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme Erdoğan ve Putin’in yaptığı görüşme sonrası bu karar alınmıştı. Ukrayna’daki sorunun çözümüne yönelik her türlü girişimi destekleriz. Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış bir yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz.

"HİÇBİR ŞEY MÜZAKERENİN YERİNİ ALAMAZ"

Bugünkü görüşmede şu anlaşıldı aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın insiyatifi ile özellikle insani konuları ele aldık askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne gibi tedbirler alındığını görüştük. Siviller aslında gönüllü birlikler tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Biz aslında Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılmasını konuştuk. Bu teklifimiz hala geçerli. Sivillerin tahliye olabilmesi amaçlanıyor.

Belarus’ta yapılan son müzakerelerde Rus tarafı kendi müzakerelerini net bir şekilde sundu. Belarıs tarafında yapılan müzakerelerin ciddi sonuçlar vermesini ve bu sorunun topluca bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bütün tarafların istekleri dikkate alınarak bir çözüm istiyoruz.

"DİĞER ÜLKELERE SALDIRMAYACAĞIZ"

Özel harekat nasıl devam ediyor, bu değerlendirmeleri Savunma Bakanlığımız ve Putin yapıyor. Ukrayna’ya silah tedariği konusunu biz bunu tehlikeli bir hamle olarak görüyoruz. Binlerce roketatar ülkeye sokuluyor. Bunları teröristler sivil havacılık için tehdit oluşturmak için kullanıyor. Yüzlerce roketatar bunların eline geçince Avrupalı meslektaşlarımıza bunu soruyoruz. Siz Rusya’ya yönelik sivil havacılığa yönelik oluşan tehdidi nasıl önleyecekseniz?

Diğer ülkelere misilleme sorusuna gelirsek hayır diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna’ya da saldırmadık. Biz defalarca izah ettik öyle bir durum ortaya çıktı ki Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşmaktadır. Uzun yıllardır ikaz ettik. TEklif sunduk kimse bizi dinlemedi. Bu saldırılar planlı bir şekilde gerçekleştirildi ve uzun süredir bunlar planlanmıştı.

