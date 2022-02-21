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  4. SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

21.02.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse yakalandığını açıklayarak sağlık durumuyla ilgili "Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum" dedi.

SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bekir Pakdemirli
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