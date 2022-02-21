SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 21, 2022



