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  4. Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

08.04.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı. Yerlerine atamalar yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alınırken yerlerine atamalar yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ATAMA KARARLARI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

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