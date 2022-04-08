Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alınırken yerlerine atamalar yapıldı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ATAMA KARARLARI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.





