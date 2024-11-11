Son dakika | Tartışmalı konserler için beklenen açıklama: Mansur Yavaş kalem kalem gösterdi! İşte Ebru Gündeş ve ekibine ödenen miktar

Son dakika haberi: 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri tartışmaların fitilini ateşledi. Konser için belediyeden 69 milyon TL verildiği iddiası geniş yankı uyandırdı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 15.00'i işaret ederek "Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş" diyerek ekran başına çağırmıştı.
Konserlerle ilgili açıklama yapmak üzere basın toplantısı düzenleyen Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Malum, birtakım iddialar mevcut. Belli amaçlarla birileri doğru olmayan bilgiler sızdırdı.
Çalışanlarımızın hiçbiri suç ortağı değil. Hata yapan sonucuna katlanır. Kusuru olan varsa asla ve asla arkasında durmayız. Hatta hakkında dava açılırsa biz de davaya katılırız.
Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz. Sanatçıların kaşe bedeli altında ücretleri bellidir. Kimse 'Ben bir sanatçının konser ücretini bilmiyorum' diyemez.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de sanatçı Ebru Gündeş'e 69 milyon, Mor ve Ötesi'ne ise 19 Mayıs konseri için 71 milyon TL ödediği iddiaları gündem olmuştu. ABB'den yapılan açıklamada "Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" denmiş, konserle ilgili inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.
19 Mayıs konseriyle ilgili iddia da "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı" sözleriye yalanlanmıştı.
Ayrıca Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiği de öne sürülmüştü.