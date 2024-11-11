Son dakika | Tartışmalı konserler için beklenen açıklama: Mansur Yavaş kalem kalem gösterdi! İşte Ebru Gündeş ve ekibine ödenen miktar

Son dakika haberi: 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri tartışmaların fitilini ateşledi. Konser için belediyeden 69 milyon TL verildiği iddiası geniş yankı uyandırdı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 15.00'i işaret ederek "Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş" diyerek ekran başına çağırmıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KONSER ÜCRETLERİ AÇIKLAMASI

Konserlerle ilgili açıklama yapmak üzere basın toplantısı düzenleyen Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Malum, birtakım iddialar mevcut. Belli amaçlarla birileri doğru olmayan bilgiler sızdırdı.

Çalışanlarımızın hiçbiri suç ortağı değil. Hata yapan sonucuna katlanır. Kusuru olan varsa asla ve asla arkasında durmayız. Hatta hakkında dava açılırsa biz de davaya katılırız.

Ankara'da her 3 kişiden 2'sinin oyunu alarak seçildim. Seçim sonucunun sebebi israf yapmamak, para harcamamak. Ankara halkından aldığımız maaşı hak edecek şekilde 5 yıl boyunca çalıştık. 1 kuruş harcırah almadım. Uçak biletlerimi bile kendi cebimden harcarım.

"TAM BİR ALGI OPERASYONU"

Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz. Sanatçıların kaşe bedeli altında ücretleri bellidir. Kimse 'Ben bir sanatçının konser ücretini bilmiyorum' diyemez.

Kimileri sanatçı yüzünden bize saldırıyor. Bu konseri TUSAŞ saldırısı nedeniyle ben iptal ettirmiştim. Bu kez 'Teröre teslim mi oldunuz' diye baskı oldu.

"DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

Eleştirileri dikkate alıp sanatçı seçiminde de daha dikkatli olacağız.

'Hodri meydan!' diyorum. 67 aylık bütçesinin içinde herkes çıkarsın; iktidara mensup belediyeler de çıkarsın, kamu idareleri de çıkartsın, bu oranda bir harcama varsa, hodri meydan, göstersinler.

EBRU GÜNDEŞ VE EKİBİNE ÖDENEN MİKTARI AÇIKLADI

KONSER MALİYETLERİNİ TEK TEK GÖSTERDİ

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON TL İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de sanatçı Ebru Gündeş'e 69 milyon, Mor ve Ötesi'ne ise 19 Mayıs konseri için 71 milyon TL ödediği iddiaları gündem olmuştu. ABB'den yapılan açıklamada "Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" denmiş, konserle ilgili inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

19 Mayıs konseriyle ilgili iddia da "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı" sözleriye yalanlanmıştı.

Ayrıca Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiği de öne sürülmüştü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır