Son dakika | Erdoğan'dan dikkat çeken 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' mesajı! "İyileştirecek adımlar atacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Seçimlerin ardından hükümetin atacağı yeni adımlar merak edilirken Erdoğan önümüzdeki sürece dair dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Erdoğan, "Ülkemiz 3 ayda, 5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeninden güvenoyu almış olmasıdır" dedi.

"SAYIŞTAY'IN YERİ DOLDURULAMAZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Ülkemizin mali istikrarına katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler TBMM adına yürüttüğünüz faaliyetlerle 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu koruyorsunuz. Hiç şüphesiz bu taşıması gerçekten ağır bir yüktür. Kuyumcu titizliğiyle icra edilmesi gereken zor bir vazifedir.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU!

"29 Ekim 2023'te inşallah Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşacağız. 85 milyon olarak tüm farklılıklarımız bir tarafa bırakarak 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. İlk yüzyılı geride bırakırken yeni ufuklara da birlikte yelken açıyoruz. Bu önemli yıl dönümünü yepyeni bir vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Bunun adı 'Türkiye Yüzyılı'. Türkiye Yüzyılı, milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir, 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır.

"SEÇİMİN EN BÜYÜK KAZANANI OLDU"

"Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını Meclis'te zaten atmıştı. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı sahiplendiğini de ortaya koydu. On yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı oldu.

"Şahsımıza 5 yıl daha hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz.

"Devlet organları arasında uyumlu bir iş birliğinin tesisi çok mühim. Bizim gibi bunun sıkıntısını çekmiş bir ülke için bu durum hayati derecede önemlidir.

"ÜLKEMİZ MAALESEF ALTIN DEĞERİNDE YILLARINI KAYBETTİ"

"Bu yasakçı ve statükocu tavırdan hak ve özgürlükler dahil Meclis'te milli iradenin takdiriyle geçen reformlar da payını almıştır. Türkiye maalesef bu süreçte altın değerinde yıllarını kaybetmiştir. Milletimiz ekonomik maliyeti on milyarlarlaca doları bulan faturalarla karşı karşıya kalmıştır.

"İktidar partisi olarak tamamen gazete kupürleriyle hazırlanmış dosyalar üzerinde kapatılmak istendik. Meclis'ten 411 milletvekilinin güçlü iradesiyle geçen reformlarımız engellendi, mahkeme kapısında nöbet tutarak iptal ettiler. Gizli açık bir çok anti demokratik operasyonun hedefi olduk. Tüm bu girişimleri hep hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde kalarak bertaraf etmeye çalıştık. Ne Anayasa'mızın vermediği bir yetkiyi kullandık ne de milletimizin emanetinin gasp edilmesine göz yumduk.

"EKONOMİMİZ KRİZLERE RAĞMEN BÜYÜMEYİ BÖYLE SAĞLADI"

"21 yılda ülkemizde büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Uzun uğraşlar sonucunda devletin tüm kurumlarının ahenkle çalışmasını temin ettik. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki fay hatlarını kapatarak tüm alanlarda tarihi nitelikte reformlara imza attık. Dünyadaki krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyümeyi böyle sağladı.

"ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE LİDERLİK EDECEK KURUMSAL BİR YAPIYI MUTLAKA TESİS EDECEĞİZ"

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeninden güvenoyu almış olmasıdır.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tüm bu kazanımlarımızı tahkim edebileceğimiz bir modele kavuştuk. Yeni sistemin avantajlarını yaşadığımız tüm krizlerde bizzat müşahede ettik. Depremlerle mücadelede yeni yönetim sisteminin katkılarını tekrar tecrübe ettik. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Ülkemiz 3 ayda, 5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Türkiye'nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz. Bunları yaparken elde ettiğimiz kazanımlara halel getirmeyeceğiz.