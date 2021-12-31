HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Tatilciler yılbaşı için akın etti! Bodrum nüfusu 3 katına çıktı

Son dakika: Tatilciler yılbaşı için akın etti! Bodrum nüfusu 3 katına çıktı

31.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, her tatil zamanı vatandaşların akın ettiği Bodrum'da yine aynı manzarayla karşılaşıldı. Nüfusu 180 binin üzerinde olan Bodrum'un yılbaşı öncesinde nüfusu 500 bini aştı. Yoğunluk nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Denetimler kapsamında maske, kimlik ve HES kodu kontrolleri yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Yılbaşını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. 2022’ye saatler kala Bodrum trafiği kilitlendi. Nüfus yaklaşık 500 bin olurken, trafik kontrolleri iki katına çıktı. Otel dolulukları turizmcinin yüzünü güldürdü. 14 gündür süren konserlerden dolayı Bodrum’da hareketlilik başlamıştı. 31 Aralık günü çevre şehirlerden, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte oteller yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Birçok otel ve işletme sahibinin yılbaşından dolayı yüzü güldü. Bodrum Belediye Meydanında Sertap Erener Bodrumlularla 2022’ye girecek. Otellerde ve işletmelerde ise birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

2

DENETİMLER SIKILAŞTI

Bodrum girişinde jandarma ekipleri kimlik sorgusu ve narkotik köpeklerle arama yaptı. İki katına çıkan denetimlerde emniyet güçleri ve jandarma ekiplerinin 24 saat ilçeye giren çıkanları denetleyeceği öğrenildi.

3

DOLULUK ORANLARI ARTTI

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya otellerin dolduğunu ifade ederek, “Otellerin geçen senelere nazaran doluluk oranları daha fazla. 14 günlük etkinliğin çok fazla etkisi oldu. Sadece otellerde değil diğer işletmelere de çok fazla faydası oldu. Bodrum yazı aratmıyor. Yapılan aşı tuttu 14 günlük etkinlik Bodrum’a hareketlilik getirdi. Yazın müzikten şikayet edenler bu konserlerde en ön saflarda eğleniyor. İyi sanat ve organizasyon hiç kimseye rahatsızlık vermez. Sanata ve sanatçıya destek verip bundan nemalanmak çok daha akıllıca olacaktır” dedi.

4

Turizmci Zeynel Kılınç ise otellere girişlerin başladığını belirterek, “Yılbaşı için bugün girişler başladı. Yüzde yüz doluluk oranını yakalamış olacağız. Bodrum’daki hareketliliği getiren bu etkinlikler otellerin ve işletmelerin yüzünü güldürdü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Canlı yayında Yılbaşı özel çekilişi başladı...Canlı yayında Yılbaşı özel çekilişi başladı...
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

"Milletimizin yanındayız" diyen market sahibi bakın ne yapıyor

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.