SON DAKİKA | Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan'da bugün 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Enstitütüsü (USGS), merkez üssü Yujing'in 86 kilometresi olan depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ÜLKEDE DÜN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

USGS tarafından Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde dün 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Taipei’de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

