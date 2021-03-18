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Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar

18.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açıyor. Siyasi partilerin kapatılması gereken hususlar konusunda partilerin hassas olması gerekiyor.

GERGERLİOĞLU KARARI

Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil. Anayasadaki kesin hüküm bizim için önemli.

Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil. Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş.

Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

AB'NİN TÜRKİYE KARARI

Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır.

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Mustafa Şentop HDP Halkların Demokratik Partisi

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