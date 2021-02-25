Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan fezlekelerle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"(Fezlekeler) Meclis Başkanlığı'nın görevi teklif olarak inceledikten sonra karma komisyona göndermek. Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir.

(Meclis’teki 1300 fezleke) Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Son zamanlarda bir HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

İç tüzük ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. İşlenen suçların mahiyeti bakımından işlenen dosyalarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması kararı verilmiş. Benim şuan bir şey söylemem doğru olmaz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacak.

GERGERLİOĞLU VE BERBEROĞLU'NUN DOSYALARI

Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyaları Meclis'e gelmedi."



