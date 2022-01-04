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  4. Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Esefle karşılıyorum

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Esefle karşılıyorum

04.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Şentop, "Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı’ndan talep etmenin, Yüce Meclis’in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum" dedi.

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Esefle karşılıyorum

Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

"HAYRETLE KARŞILIYORUM"

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanı'na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum.

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"ANLAŞILMASI GÜÇ BİR DURUM"

Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı'ndan talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur.

"ESEFLE KARŞILIYORUM"

Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop CHP
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