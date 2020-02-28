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  4. Son dakika: TBMM'den İdlib'deki hain saldırıya tepki

Son dakika: TBMM'den İdlib'deki hain saldırıya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2020 22:26 | Son Güncelleme

TBMM'de grubu bulanan 4 parti ortak bildiriyle İdlib saldırıyı kınadı. Bildiride "Alçak ve menfur saldırıyı Meclis olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son dakika: TBMM'den İdlib'deki hain saldırıya tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin yayınladığı ortak bildiride, “27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Biçimde çözümün Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM İdlib saldırı

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