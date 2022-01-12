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Son Dakika: TBMM'den Kazakistan açıklaması! "Yönetimin reform gündemini destekliyoruz"

12.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TBMM'de grubu olan siyasi partilerden Kazakistan ile ilgili bir ortak açıklama geldi. Açıklamada "Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: TBMM'den Kazakistan açıklaması! "Yönetimin reform gündemini destekliyoruz"

Son dakika haberi: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapıldı. Açıklamada "Kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz. Türkiye, Kazakistan'ın barış ve istikrarına destek vermeyi sürdürecek" ifadeleri kullanıldı. İşte Kazakistan'daki olaylar ve TBMM'den yapılan ortak açıklama ile ilgili tüm detaylar...

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DESTEK MESAJI

Açıklamada, “Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan’ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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