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  4. Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 00:38 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi." dedi.

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün paylaştığı mesaj:

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