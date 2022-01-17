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Son dakika: Tecavüzcü doktor Barış Yağcı tutuklandı! Hastası uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını fark etti! İlaçla uyutup...

17.01.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uşak'taki hastanede iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre daha önce sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından ceza alan Doktor Barış Yağcı bu kez tecavüzden tutuklandı. Rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvuran Yağmur G.; Doktor Barış Yağcı'nın odasında uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark etti. 21 yaşındaki kadın hemen savcılığa başvururken, doktor ise tutuklandı.

Son dakika: Tecavüzcü doktor Barış Yağcı tutuklandı! Hastası uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını fark etti! İlaçla uyutup...

Son dakika... Doktor Barış Yağcı'yla ilgili tecavüz iddiası olay yarattı. Daha önce pekçok suçtan hakkında hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim Barış Yağcı, iddiaya göre hastane odasında genç bir kadına tecavüz etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Yağmur G.'yi muayene eden doktor, genç kadını ilaç ve serum vererek uyutu. Uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark eden 21 yaşdındaki kadın, doktoru ise kanepede yatarken gördü. Genç kadın doktoru uyanmadan odadan çıkıp hemen savcılığa başvururken, doktor Barış Yağcı ise tutuklandı. Yağcı'nın ifadesinde, "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.İşte Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen iğrenç olayın tüm detayları...

DOKTOR BARIŞ YAĞCI'YLA İLGİLİ HASTANE ODASINDA TECAVÜZ İDDİASI

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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HASTASINI İLAÇ VEREREK Mİ UYUTTU?

Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlanınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu.

Alkollü olduğu da ileri sürülen kadın, Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi. İddiaya göre, acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı, muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi.

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UYANDIĞINDA İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU

İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü. Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU

21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

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DOKTOR TUTUKLANDI

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor Barış Yağcı gözaltına alınıp, tutuklandı.

"ÜZERİME İFTİRA ATILMAKTADIR"

Yağcı'nın ifadesinde, "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

İLK VUKATI DEĞİL

Öte yandan Barış Yağcı'nın 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Yağcı'nın 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Uşak
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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Hocam sende bunu yaparsan kime güveneceğiz.
ne hocası yahu, bu bildiğin sapık
hangi hoca?
Ülke çığrından çıktı... Bu şekilde devam ederse hersey artacak...İmanımızı teslim ettiğimiz hocalar sapık. Sağlığımızı teslim ettiğimiz doktorlar sapık. Alllah iyi insana denk getirsin ne diyelim
böylelerine hoca denmez sapık denir
sapıklara hocam denmez..
ahlâksız ne zaman hoca oldu.
İste o yüzden 2 katı ceza yemesi lazım
bir canlının bedeli 1902 TL yeni Türkiye akp ile hayaldi gerçek oldu
bunun akp ile ne alakası var doktor chp li çıkarsa nolacak bırakın bu işleri
bu kadar olayda (kundaklama, tecavüz) sen 1902 TL para cezasına mı takıldım Senin insanlığın ölmüş.
@umut_1982_haoab orada kanun koyucu akp olduğu için akp demiş, okuduğunu anlamak zor değil.
@marangoz1973 adaletle alakalı kardeş bu iş,adamın kaç tane suçu varmış para cezası almış kurtulmuş,cezalar komik olduğu için bu ülkede insanlar suç işlemekten kaçınmıyorlar,bunun yasasını chp hazırlamıyor,bu arada ülkeyi de akp yönetiyor,reis de bu ara muhalefet gibi davranıyor ama bakalım sonu nereye varacak
hey gidi hey ne günlere kaldık güzel ülkemin doktoru bile maganda tecavüzcü ne ararsan var... yazık çok yazik
ben sana soyliyim guzel ulke felan kalmadi insanlarin ruh sagligi yerinde degil ve her gecen gun daha kotuye gidiyor..

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