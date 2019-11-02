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Son dakika: Tel Abyad’da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Son dakika: Tel Abyad’da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SALDIRILARI YPG/PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı. (AA)

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Tel Abyad bombalı terör saldırısı saldırı

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