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Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 07:35 | Son Güncelleme

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi.

Olay, sabah 06:30 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. 1’i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

(İHA)

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