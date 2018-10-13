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Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; TEM Otoyolu İstanbul Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi! Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!
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Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza istanbul trafik

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