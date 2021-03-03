Son Dakika: TEM'de feci kaza! Savaş alanına döndü

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir istikametinde ilerleyen hafif kapalı kasa kamyonet, hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyonet içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği yoldaki bariyerlerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametindeki trafikte yoğunluk yaşanıyor.
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