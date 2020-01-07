Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri g\u00f6nderilirken, ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\n\n\u0130BB TRAF\u0130K YO\u011eUNLUK HAR\u0130TASI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 3,5 y\u0131l boyunca kemoterapi g\u00f6ren gencin kanseri yendi\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fi o an!Minib\u00fcsle \u00e7arp\u0131\u015fan kamyonetin evin balkonuna \u00e7arp\u0131p alev almas\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131ndaEdirne'de Emekli- Sen'den maa\u015f zamm\u0131 eylemi
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