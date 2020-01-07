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  4. Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Kazanın olduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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