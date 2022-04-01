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Son Dakika: TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

01.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TEM'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ataşehir'de hatalı sollama yapan bir taksinin neden olduğu kaza sonrası TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Son Dakika: TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Son dakika: Ataşehir'de meydana gelen trafik kazası TEM otoyolunu kilitledi. Hatalı sollama yapan bir taksinin neden olduğu kazada 5 araç birbirine girerken, duran trafik nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sağ şeritte seyir halinde olan bir ticari taksinin sürücüsü iddiaya göre hatalı sollama yaparak direksiyonu kırdı. Seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile hafif şekilde çarpışan taksi kontrolden çıkarak bir anda sol şeride doğru savruldu.

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Sol şeritte içerisinde yolcu bulunan ve seyir halinde olan Hürrem Kızılcım yönetimindeki taksi de önüne bir anda gelen taksi ile çarpıştı. Arkadan gelen minibüs sürücüsü Beşir Aksan da taksiye çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen minibüs ile çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

KİOLMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Toplamda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya gelen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile çekildi.
Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, “Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı” dedi.

KAZA

Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise “En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim, kaza oldu” dedi.

Öte yandan, zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

(İHA)

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